دورة حول الاجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص بجدارا

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة جدارا الدكتور محمد طالب عبيدات اليوم، دورة الاجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص العاملة والتي نظمها قسم البرامج في مركز التدريب الجمركي في دائرة الجمارك الأردنية في جامعة جدارا وبمشاركة ما يقارب 60 متدربا من مختلف شركات التخليص.



وبين عبيدات خلال الدورة الذي حضره مدير جمارك مدينة الحسن الصناعية عقيد جمارك وصفي محاسنة، ورئيس قسم البرامج في مركز التدريب الجمركي الرائد هانية النجداوي، إلى أن جامعة جدارا هي الجامعة الأردنية الوحيدة التي افتتحت قسم للعلوم الجمركية والضريبية والذي لاقى اقبالًا منقطع النظير من قبل الطلبة الراغبين في دخول هذا المجال.

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