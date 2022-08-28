الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الأحد، 28-08-2022 04:15 م

دورة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية في تربية قصبة الكرك

19145961_857056681112428_7588878085026105340_n


الوكيل الإخباري - افتتحت مديرية تربية قصبة الكرك بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، اليوم الأحد، دورة حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية" لعدد من مشرفي المديرية والمعلمين.

اضافة اعلان


وقالت مديرة التربية مي الرهايفة إن الدورة التي ستستمر لمدة 5 أيام وبواقع ثلاثين ساعة ستتناول مفهوم التربية الإعلامية وخطواتها الخمس، بالإضافة إلى الحديث عن أنواع وسائل الإعلام وتطورها، ودور الإعلام في نشر المعلومات الحقيقية وبيان الزائف منها.


وأضافت أن الدورة ستتضمن مواضيع أخرى، منها توضيح طرق البحث عن المعلومات، ومصادر المعلومات وتقييمها، وحق النفاذ إلى المعلومات، والتحقق من الأخبار وظاهرة الأخبار الملفقة، وأخلاقيات العمل الصحفي، وتحليل الصورة وتأثيرها، والقصة المصورة، والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

w

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

8202214174637629798009

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

1661792957190

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

wwww

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

أخبار متعلقة
image

مصدر يوضح حول قضية المخدرات في طعام اطفال احد مراكز التربية الخاصة

15911625377069

فتح جزء من طريق الكرك - القطرانة أمام السير غدا الأحد

8202211225032949016126

ثقافة الكرك تواصل تقديم فعاليات معرض الكتاب التفاعلي

820222175928353491312

الكرك : بحث واقع تربية النحل والتحديات التي تواجهه

233013048_940634163181126_2828148951213477099_n

الكرك: إطلاق دورات تدريبية متنوعة

820227183016871319795

فصل مُبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الكرك الثلاثاء - أسماء