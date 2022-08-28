دورة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية في تربية قصبة الكرك

الوكيل الإخباري - افتتحت مديرية تربية قصبة الكرك بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، اليوم الأحد، دورة حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية" لعدد من مشرفي المديرية والمعلمين.

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وقالت مديرة التربية مي الرهايفة إن الدورة التي ستستمر لمدة 5 أيام وبواقع ثلاثين ساعة ستتناول مفهوم التربية الإعلامية وخطواتها الخمس، بالإضافة إلى الحديث عن أنواع وسائل الإعلام وتطورها، ودور الإعلام في نشر المعلومات الحقيقية وبيان الزائف منها.



وأضافت أن الدورة ستتضمن مواضيع أخرى، منها توضيح طرق البحث عن المعلومات، ومصادر المعلومات وتقييمها، وحق النفاذ إلى المعلومات، والتحقق من الأخبار وظاهرة الأخبار الملفقة، وأخلاقيات العمل الصحفي، وتحليل الصورة وتأثيرها، والقصة المصورة، والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

