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دورة حول صيانة الأجهزة الخلوية بمركز شباب الوسطية

السبت، 28-05-2022 05:35 م

دورة حول صيانة الأجهزة الخلوية بمركز شباب الوسطية

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الوكيل الاخباري - بدأت في مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد، اليوم السبت، أعمال دورة أساسيات صيانة الأجهزة الخلوية التي ينظمها المركز بمشاركة 20 شاباً من المجتمع المحلي.

وقال رئيس المركز جهاد الردايدة لـ (بترا ) إن الدورة التي تستمر لمدة يومين، تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتشجيعهم على الانخراط في قطاع التعليم المهني، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تحفزهم مستقبلاً على العمل المهني ما يحد من نسبة البطالة.

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