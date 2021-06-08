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الثلاثاء، 08-06-2021 07:40 م

دورة عن الثقافة المالية للسيدات بجمعية الشونة الشمالية

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الشونة الشمالية الخيرية، بالتعاون مع البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية تناولت الثقافة والإدارة المالية، بمشاركة مجموعة من السيدات.
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وتحدث المدرب أحمد الحموري، من البنك الوطني، عن خطوات إعداد الموازنة المالية وتحديد أهدافها ووضع الخطة المالية، والتوفير المالي ودوافعه وأهدافه والطرق الابتكارية للتوفير، لتحديد الإيرادات والمصروفات، مؤكداً أهمية تحديد فترة زمنية لتحقيق الأهداف التي يتطلب أن تكون محددة النوع وقابلة للقياس والتحقيق.

 




 

 


 

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