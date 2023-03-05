دورة في الطفيلة عن المهارات الإدارية المتكاملة

الوكيل الاخباري - اختتمت في قاعة الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية" جهد " في الطفيلة دورة تدريبية نظمها معهد الإدارة العامة ووحدة إدارة وتنفيذ تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، ضمن المرحلة الأولى من برامج تعزيز قدرات العاملين في مجالات الإدارة العامة.



وأشارت منسقة الدورة سناء الحناقطة إلى أن هذه الدورة التي شارك فيها 25 موظفا وموظفة من مديري ورؤساء أقسام وموظفين في الدوائر الحكومية في الطفيلة ، تعد أول مبادرات مكوّن الموارد البشرية في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام لسنة 2023.

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