دورة في اليرموك لموظفي المكتبات في الجامعات الرسمية

الوكيل الاخباري - عقد مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الرسمية بجامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، دورة بعنوان "الملفات الاستنادية الخاصة برؤوس الموضوعات وأسماء المؤلفين"، لموظفي المكتبات في الجامعات الرسمية.



وتضمنت الدورة آلية بناء الملفات الاستنادية لرؤوس الموضوعات وأسماء المؤلفين والتي تساعد الباحثين من طلبة وأكاديميين وغيرهم في الوصول لمراجعهم العلمية سواء كانت كتباً أو مجلدات أو أطروحات أو رسائل جامعية أو مقالات سواء (ورقية أو إلكترونية).

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