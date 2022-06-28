دورة في نقابة الصحفيين حول الاعلام الرياضي والملاعب الأوروبية

الوكيل الاخباري - بدأت، اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين الأردنيين، فعاليات دورة الإعلام الرياضي والملاعب الأوروبية"، والتي ينظمها مركز التدريب في النقابة، وتستمر أعمالها يومي 28-29 الشهر الحالي.



وقال مدير مركز التدريب الزميل عماد عبد الرحمن، إن الدورة تهدف إلى تعزيز مهارات الصحفيين الرياضيين واطلاعهم على أحدث التقنيات والبرامج التي يستخدمها الإعلام الرياضي العالمي في مجالات التعليق على المباريات، وتنظيم المؤتمرات الصحفية الرياضية، مشيرا إلى أن المركز يعمل على تنويع الدورات وتوسيع مشاركة الصحفيين في الاختصاصات كافة، بما يعود بالفائدة على أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

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