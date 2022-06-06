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الإثنين، 06-06-2022 05:39 م

دورة لبناء قدرات الشباب للعمل كأدلاء سياحيين بلواء الكورة

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الوكيل الاخباري - بدأت في مركز "شباب وشابات دير أبي سعيد النموذجي" اليوم الاثنين، فعاليات دورة "بناء قدرات الشباب للعمل كأدلاء محليين في مجال السياحة "، والتي تنظمها جمعية "التنمية للإنسان والبيئة" الأردنية .

وقال رئيس الجمعية الدكتور أحمد الشريدة لـ(بترا ) ، إن برنامج الدورة يهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب المشاركين للعمل كأدلاء محليين للسياحة في لواء الكورة الذي يزخر بالعديد من المواقع الطبيعية والسياحية المتنوعة، والتي تحظى بزيارة آلاف الزوار والمتنزهين من داخل وخارج المملكة سنوياً .

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