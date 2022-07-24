دورة لتطوير قدرات رؤساء أقسام باحتساب رسوم رخص الأبنية في إربد

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي دورة لرؤساء الأقسام الفنية في مناطق البلدية لتطوير قدراتهم في احتساب رسوم رخص الأبنية.

اضافة اعلان



وأكد الكوفحي خلال افتتاحه هذه الدورة التي تنظمها دائرة التدريب والتطوير في البلدية أن الأيام القادمة ستشهد الكثير من الدورات المشابهة لجميع الموظفين في مختلف الدوائر والتخصصات وذلك بهدف تطوير قدراتهم وتحسينها بما يصب دائماً في تجويد أداء البلدية بشكل عام وتقديم خدمات أسرع للمواطنين.



وحث رئيس البلدية رؤساء الأقسام الفنية على تبسيط الإجراءات ضمن القوانين المعمول بها، مع أهمية اختصار الوقت ما لم يكن هناك أي مخالفات تمنع إتمام المعاملة بشكل صحيح.



وبين أن المرحلة الحالية هي مرحلة التطوير والتحديث والابتكار، وأن من شأن هذه الورشات والدورات التي تقيمها البلدية العمل على رفع كفاءة الموظفين بما يضمن الارتقاء بالأداء ونقل صورة غير نمطية عن أداء البلدية وعملها، مشدداً بذات الوقت على أهمية اشعار المواطنين بهذا التحسن والتغيير والانجاز الذي تقدمه البلدية بمختلف مناطقها ودوائرها.