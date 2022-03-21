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الإثنين، 21-03-2022 08:08 م

دورة متخصصة بمجال الاقتصاد الصحي بالخدمات الطبية

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الوكيل الاخباري - افتتح في الخدمات الطبية الملكية، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الاقتصاد الصحي وتقييم التكنولوجيا الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، بحضور عدد من ضباط الخدمات الطبية الملكية.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: إن "تقييم التكنولوجيا الصحية يعد أحد أهم أدوات رسم السياسة الصحية ودعم صناع القرار الطبي، بما ينعكس إيجاباً على الاستخدام الأمثل للموارد الصحية وتوفير الإمكانيات لخدمة المرضى بالطريقة الصحيحة . 

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