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الأربعاء، 22-03-2023 06:38 م

دورة مهارات رقمية في مركز شابات سوف

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات سوف التابع لمديرية شباب محافظة جرش، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية عن المهارات الرقمية، بمشاركة 12 شابة.

وقال المدرب صلاح الطالب، إن الهدف من التدريب، هو تعليم الشابات المشاركات، كيفية استخدام مهارات الحاسوب، وكيفية إنشاء إيميل خاص، بالإضافة إلى رفع القدرات وتعزيز المهارات في مجال الكمبيوتر والإنترنت، مبينا أن الدورة مخصصة لمن يسعى لتطوير مهاراته بتنظيم المشاريع والاستعداد لدخول مكان العمل.

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