دوريات "دراجات دفع رباعي" في الاردن - صور

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الوكيل الاخباري - باشرت مديرية الأمن العام تسيير دراجات الدفع الرباعي، ضمن منظومة عمل إدارتي حماية البيئة والشرطة السياحية، لتمكينهما من تنفيذ واجباتهما المتنوعة في تعزيز الأمن البيئي والسياحي.

 وجاء تزويد مديرية الأمن العام بدراجات الدفع الرباعي بمكرمة ملكية سامية، وضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تم استحداثها بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والهادفة لتطوير المناطق السياحية والطبيعية التي تزخر بها المملكة، والحفاظ عليها. 

وستسهم الدراجات في تجويد الخدمات البيئية والسياحية التي تقدمها مديرية الأمن العام، وتكثيف الرقابة فيها، وتعزيز قدرات الوصول إلى المواقع ذات التضاريس المختلفة، خاصة في المناطق الحرجية والغابات، والمناطق الصحراوية، والمحميات الطبيعية. 

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