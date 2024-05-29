الأربعاء 29-05-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد طفلة وإصابة 10 بعدوان إسرائيلي على بانياس السورية

الوزير الإسرائيلي سموتريتش للجيش: اجعلوا الضفة كما غزة!

4 شهداء جراء قصف الاحتلال بيت لاهيا ورفح

هنغبي: القتال في غزة سيستمر 7 شهور أخرى

حماس: الرصيف الأميركي هدفه التغطية على دعم الاحتلال بالسلاح

القسام: استهدفنا دبابة ميركـافا بجباليا

آيزنكوت: نحتاج إلى 3 أو 5 سنوات لتحقيق الاستقرار بغزة

دور التعليم المهني والتقني في رؤية سمو ولي العهد لمستقبل الأردن

إعلام عبري: جيش الاحتلال يسيطر على محور فيلادلفيا بالكامل

إصابة 3 جنود إسرائيليين إثر انفجار عبوة ناسفة بطوباس

الأربعاء، 29-05-2024 08:08 م

دور التعليم المهني والتقني في رؤية سمو ولي العهد لمستقبل الأردن

70d24be3-322a-47ff-8274-a5ee8600ddee


زهير محمد الخشمان

 

في مقابلة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله مع قناة العربية، برزت العديد من النقاط الهامة التي تعكس رؤية قيادية حكيمة ومستقبلية للأردن. واحدة من هذه النقاط كانت حديثه عن التعليم المهني والتقني، وأهمية هذا القطاع في توفير فرص عمل للشباب الأردني. هذه الرؤية تتطلب النظر بعمق إلى كيف يمكن للتعليم المهني والتقني أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الأردن.

سمو ولي العهد أشار إلى أن نسبة البطالة بين الشباب الأردني تعتبر مرتفعة، وأحد أسباب هذه المشكلة هو أن العديد من الشباب يتجهون نحو التخصصات الأكاديمية التقليدية مثل الهندسة والطب والقانون، في حين أن هناك طلباً كبيراً على المهارات المهنية والتقنية في سوق العمل الأردني والعالمي. هذه الحقيقة تضع التعليم المهني والتقني في مقدمة الأولويات الوطنية كوسيلة فعّالة لمكافحة البطالة وتلبية احتياجات السوق.

لتنفيذ هذه الرؤية، أشار سمو ولي العهد إلى الجهود المبذولة لتحسين التعليم المهني في المدارس، مثل اعتماد برامج دولية مثل "BTEC" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتطوير مراكز التدريب ورفع مستوى المناهج الدراسية. هذه الجهود تعكس تفكيراً استراتيجياً يهدف إلى تجهيز الشباب الأردني بمهارات تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي والصناعات الحديثة.

إن دعم سمو ولي العهد للتعليم المهني والتقني لا يقتصر على الخطط والتصريحات، بل يتجسد في المبادرات العملية مثل جامعة الحسين التقنية، التي حققت نسبة توظيف تصل إلى 100% خلال أول ستة أشهر من تخرج طلابها. هذه التجربة الناجحة تؤكد أن التعليم المهني والتقني يمكن أن يكون مساراً فعّالاً لتحقيق النجاح الشخصي والمهني للشباب، والمساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

ولكن لتحقيق النجاح الكامل لهذه الرؤية، هناك حاجة ماسة إلى تغيير الثقافة المجتمعية التي قد تنظر إلى التعليم المهني بنظرة دونية. يجب أن يتم تعزيز قيمة التعليم المهني والتقني من خلال حملات توعية وإعلامية، وتسليط الضوء على قصص النجاح والشركات الناشئة التي أسسها خريجو التعليم المهني.

إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك دعم مستمر من الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز البنية التحتية للتعليم المهني، وتوفير بيئة تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات والأدوات. التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات يمكن أن يضمن تدريباً عملياً يساهم في إعداد الطلاب بشكل فعّال لسوق العمل.

في الختام، إن رؤية سمو ولي العهد لتطوير التعليم المهني والتقني تعكس فهماً عميقاً لاحتياجات الاقتصاد الأردني وتطلعات الشباب. من خلال الاستثمار في هذا القطاع، يمكن للأردن أن يبني جيلاً من الكفاءات المهنية القادرة على قيادة الابتكار والنمو الاقتصادي في المستقبل. إن التزام سمو ولي العهد بهذه الرؤية يعكس إيمانه بأن التعليم المهني هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الأردن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120242513298795872779

بيان صادر عن وزارة المالية

52024228523390855419

السير تكشف سبب الازدحام المروري بمنطقة المدينة الطبية

5202424223721775008739

حادث سير على جسر الدوار الثامن

5202424193649583612598

الملك يعزي قبيلة بني صخر/ الفايز

الأمن العام

الامن العام يلقي القبض على سالب بنك بعمان .. ويفجر مفاجأة !

88

توجيهات من مدير الأمن العام اليوم الاربعاء

أخبار متعلقة
1676181497

السفيرة الرواندية تطلع على تجربة المدن الصناعية الأردنية

82511255_3433682680040385_431228507658387456_n

الصفدي: الأردن مستمر بالوقوف إلى جانب الأونروا

خ

رئيس غرفة تجارة الأردن يدعو لإنشاء منصة عربية للابتكار

111

صاحب العينين الحمراوين.. شاهد لحظة رصد مصور لطائر نادر في الأردن

55

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي

image

90 ألف رأس بقرة حلوب في الأردن