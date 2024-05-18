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السبت، 18-05-2024 02:28 م

دور النشر الأردنية تختتم مشاركتها بمعرض الدوحة للكتاب

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الوكيل الاخباري- اختُتمتْ في العاصمة القطرية اليوم السبت، فعاليات الدورة 33 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، التي أقيمت على مدى 10 أيام بمشاركة 45 دار نشر وتوزيع أردنية.اضافة اعلان


وحققت المشاركة الأردنية نجاحا كبيرا في ختام المعرض، حيث استطاعت أجنحة دور النشر الأردنية استقطاب أعداد غفيرة من زوار المعرض بفضل تميزها في توفير وعرض المؤلفات والإصدارات الشاملة من الكتب الأردنية والعربية التي تلبي رغبات جميع شرائح الزوار من مثقفين وباحثين وأكاديميين وطلاب علم.

وأجمع مسؤولو وأصحاب عدد من دور النشر الأردنية على نجاح المشاركة الأردنية وتميزها بالعديد من عناصر القوة والتفرد التي تتميز بها، خصوصا في محتوى الكتاب الأكاديمي الموجه لطلبة العلم في الجامعات والمدارس، وكتب الأطفال والكتب العلمية، وتلك المتعلقة بالتصميم والذكاء الاصطناعي، فضلا عن مواصفات طباعة الكتاب العالية التي تحرص دور النشر الأردنية على جودتها وتميزها بأعلى مواصفات الطباعة على مستوى الدول العربية وكثير من دول العالم، إضافة إلى الأسعار المناسبة التي تباع بها إصدارات دور النشر الأردنية وهي تشتمل على كل هذه المواصفات.

 




 

 


 

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