دوقة كورنوال تزور مدرسة الأميرة تغريد في القويسمة

الوكيل الاخباري - زارت سمو دوقة كورنوال كاميلا، اليوم الأربعاء، مدرسة الأميرة تغريد الثانوية للبنات في منطقة القويسمة شرق عمان وجالت في عدد من مرافقها وأطلعت على نشاطاتها وبرامجها.



واطلعت سمو دوقة كورنوال كاميلا خلال زيارتها برفقة وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، في مشغل التربية المهنية على مهارات ونشاطات تنفذها طالبات لإعادة تدوير بعض المستهلكات وزجاج فارغ لصناعة اكسسوارات ومناظر فنية منها، إضافة إلى مهارات رسم على الفخار وصناعة علب وأكواب الشمع.



وفي غرفة رياض الأطفال اطلعت على الوسائل التعليمية للأطفال لإكسابهم مهارات قراءة وكتابة ورسم، كما اجتمعت بعدد من الطالبات في غرفة المكتبة ودار حديث مع الطالبات عن السلبيات التي تركتها جائحة كورونا على التعليم في الأردن ولاسيما تحول التعليم عن بعد لمدة عام ونصف العام.

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