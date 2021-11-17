دوقة كورنوال تشيد بما حققته المرأة الاردنية وتؤكد أهمية تمكينها

الوكيل الاخباري - أشادت سمو دوقة كورنوال كاميلا، اليوم الأربعاء، بما حققته المرأة الأردنية من نجاحات وإنجازات، مؤكدة أهمية تمكين المرأة على مختلف الصعد.



وقالت سموها التي ترأس مؤسسة "نساء العالم" خلال زيارة إلى "المنارة للفن والثقافة" في جبل اللويبدة بعمان ومشاركتها في ندوة حوارية تحت عنوان "نساء العالم"، إن المؤسسة تنظم مهرجانات حول العالم للاحتفاء بالمرأة وتمكينها، معربة عن املها بأن تقيم المؤسسة مهرجانا بهذا الصدد في الأردن.

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