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الثلاثاء، 25-06-2024 12:34 م

دولة الإمارات تعزي الاردن

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 الوكيل الاخباري - عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الاماراتي، عن تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية، مقدما باسم الدولة والقيادة التعازي للقيادة الأردنية في استشهاد وإصابة عدد من العسكريين في حادث تعرضت له شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية الاماراتي عن خالص تعازيه إلى الحكومة الأردنية والشعب الأردني الشقيق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد الجهود الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.

كما جدد سموه تأكيد موقف دولة الإمارات بشأن أهمية بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود التي تعمل على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع عبر ممرات آمنة ودون عوائق.

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