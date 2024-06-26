دولة الكويت تعزي الاردن

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن وتعاطف دولة الكويت مع الأردن إثر حادث الشاحنات العسكرية التي كانت متجهة لقطاع غزة ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية مما أدى إلى استشهاد كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي/ 2 يحيى عثمان يحيى الصياح، وإصابة آخرين.

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‏وقالت الخارجية، في بيان لها، إن دولة الكويت “تتقدم بخالص تعازيها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على هذا الحادث المأساوي وتعرب عن بالغ تقديرها للجهود الأردنية المبذولة بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وهيئات الإغاثة التابعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيما في قطاع غزة”.