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الثلاثاء، 30-05-2023 02:37 م

دولة خليجية تفتح أسواقا جديدة لصادرات السيارات من إيران

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الوكيل الإخباري- أبرمت إيران وسلطنة عمان مذكرة تعاون لتصدير السيارات الإيرانية إلى السلطنة، ما يفتح أسواقا جديدة أمام صادرات السيارات الإيرانية.

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وتستهدف المذكرة التي أبرمت أمس الاثنين على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى طهران، توريد السيارات الإيرانية إلى عمان وإعادة تصديرها إلى أسواق أخرى.

ووقعت الوثيقة من قبل المدير التنفيذي للشركة الإيرانية "إيران خودرو"، والقطاع الخاص العماني.

وتم إبرام الاتفاق بحضور وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني بالوكالة مهدي نيازي ووزير الصناعة والاستثمار العماني.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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