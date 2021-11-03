دول تتعهد بتكثيف حماية مياهها الاقليمية لمكافحة تغير المناخ

الوكيل الاخباري- تعهدت أكثر من 12 دولة بتكثيف حماية مياهها الاقليمية، لكن نشطاء قالوا إن التعهد يفتقر إلى الطموح اللازم لتغيير الوضع الراهن المتمثل في التدمير المستمر للمحيطات.

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ويأتي هذا التعهد ضمن سلسلة من الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة في غلاسكو، حيث يجتمع القادة والمفاوضون للحفاظ على هدف يشهد تراجعا ويتمثل في وضع حد أقصى لارتفاع درجات حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة.



ومن بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن، تعهد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2020 ، وفقا لما ذكرته وكالة "سكاي نيوز البريطانية".



ودعا العلماء والنشطاء، إلى الاعتراف بالصلة بين المحيطات وتغير المناخ، مؤكدين ان الإدارة المستدامة للبحار يمكن أن تساعد في تنظيم مناخ الأرض على نحو أفضل.