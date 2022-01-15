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السبت، 15-01-2022 09:30 م

دول عربية تسجل أعداد إصابات مرتفعة بكورونا

كورونا


 الوكيل الاخباري - سجلت دول عربية، اليوم السبت، أرقاماً مرتفعة بعدد حالات الإصابة اليومية بكورونا، فيما كانت أعداد الوفيات متواضعة مقارنة بعدد الإصابات في تلك الدول.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية أوضحت الإحصائية الجديدة لوزارة الصحة السعودية حول مستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية أنه تم تسجيل وفاتين و 5281 إصابة جديدة بالفيروس.

كما سجلت الكويت وفاة واحدة و 4517 إصابة بالفيروس اليوم السبت، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة الكويتية.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 9 وفيات و8826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

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