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الإثنين، 27-06-2022 11:37 م

دول عربية تعزي بضحايا حادث انفجار صهريج الغاز بالعقبة

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الوكيل الاخباري - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، إن مصر حكومة وشعبًا، تعرب عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدةً وقوفها مع حكومة وشعب المملكة في هذا المُصاب الأليم.

من جهته؛ أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، عن أسفه لحادثة تسرّب الغاز في ميناء العقبة.

وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين، "إننا إذ نعبر عن تضامننا مع الأردن، قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم، لنقدم خالص التعزية لذوي الضحايا متمنين الشفاء العاجل للمصابين".

وكان رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، معزيا بضحايا الحادث ومعربا عن تضامن لبنان مع الأردن في هذه الحادثة الاليمة.

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