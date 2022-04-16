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السبت، 16-04-2022 01:33 م

دول عربية وأوروبية تؤكد ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات بالقدس

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الوكيل الإخباري - أكدت دول البحرين والإمارات وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا على أهمية احترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف، وضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار.

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وجاء تأكيد احترام دور الأردن في رعاية مقدسات القدس، خلال إدانة وزارات الخارجية للبحرين والإمارات إضافة إلى بيان مشترك من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك فجر أمس الجمعة، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك.


ودعت البحرين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.


ودعا بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "عدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك".


وأدانت الإمارات بشدة "اقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين".


ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس الجمعة، بأشدّ العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين.

 




 

 


 

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