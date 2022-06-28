دول قدمت تعازيها للأردن بعد حادثة العقبة - أسماء

الوكيل الإخباري - قدمت سفارات العديد من الدول بأحر التعازي للأردن، بعد حادثة تسرب غاز الكلورين السام من أحد الصهاريج في ميناء العقبة أمس الاثنين، والذي نتج عنه 13 وفاة وأكثر من 250 إصابة.

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فلسطين

وعبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن تعازيه جلالة الملك عبد الله الثاني بضحايا حادث تسرب الغاز، معلنا وقوف دولة فلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب الأردن الشقيق في هذا المصاب الجلل.



مصر

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، “إن مصر حكومة وشعبا، تعرب عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المُصابين”، مؤكدةً وقوفها مع حكومة وشعب المملكة في هذا المُصاب الأليم.



مجلس التعاون لدول الخليج

كما أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تعازيه للمملكة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا بضحايا ميناء العقبة، مؤكدا وقوفه مع الحكومة والشعب الأردني الشقيق، في هذه اللحظات العصيبة.



الكويت

وبعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث ميناء العقبة على البحر.



السعودية

كما أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم والأسى لضحايا حادث تسرب الغاز المؤسف، مشيرة إلى وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الجلل.



الإمارات

وعبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا الحادث الأليم، وتقدمت بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الأردنية وإلى الشعب الأردني الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



تركيا

من جانبها، قالت السفارة التركية في الأردن، “نشاطر الأردن الصديق آلام هذا الحدث المؤسف”، داعية مواطنيها في العقبة إلى الابتعاد عن المناطق القريبة من الميناء واتباع التحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية.



بريطانيا

كما تقدمت السفارة البريطانية في عمّان بأحر التعازي لعائلات ضحايا حادثة العقبة، كما أعربت عن تعاطفها مع جميع المتضررين.



استراليا

من جهتها، علقت السفارة الأسترالية على هذه الحادثة، داعية المواطنين الأستراليين إلى ضرورة تجنب المنطقة حيثما أمكن ذلك ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمزيد من التطورات والمشورة، ومضيفة “قلوبنا وصلواتنا مع جميع المتضررين”.



فرنسا

أما السفارة الفرنسية في الأردن، فتقدمت لأسر الضحايا بأحر التعازي والأمنيات بالشفاء لجميع المصابين، مؤكدة “نقف إلى جانب الأردن في هذه المحنة الأليمة”.





