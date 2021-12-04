دير علا: مشروع لتوسعة مستشفى الأميرة إيمان بتكلفة 7 ملايين دينار

الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى الأميرة إيمان بمعدي في لواء دير علا الدكتور محمد أبو هديب إن هناك مشروعا لتوسعة مستشفى الأميرة إيمان بتكلفة 7 ملايين دينار.



وأوضح خلال جولة للإعلاميين، اليوم السبت، أن الحجم الحالي للمستشفى لم يعد يواكب الزيادة السكانية في اللواء، لافتاً إلى أنه جرى أخذ الموافقة الأولية ومن المقرر بدء العمل على التوسعة في آذار المقبل.



وبين أن المستشفى الواقع في لواء دير علا يبعد عن العاصمة حوالي 55 كيلو متر ويتسع إلى 66 سريراً وتبلغ مساحته 360 .3 متراً مربعاً ويقع على أرض مساحتها 24 دونماً، وتم افتتاحه في عام 1999 حيث كان يتسع لـ 33 سريراً فقط.

اضافة اعلان