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الجمعة، 10-05-2024 11:04 م

دير يوسف الأساسية تنفذ حملة نظافة لمقام الصحابي الجليل معاذ بن جبل

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الوكيل الإخباري - نفذ فريق مبادرة (لمدرستي أنتمي) التابع لمدرسة ديريوسف الأساسية للبنين بلواء المزار الشمالي اليوم الجمعة حملة نظافة لمقام وحديقة الصحابي الجليل معاذ بن جبل بمنطقة الأغوار الشمالية، إضافة إلى موقع معركة اليرموك في منطقة الشعلة.

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وقال مدير التربية والتعليم للواء المزار الشمالي ناصر المصري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تنفيذ حملة النظافة تتجاوز المرافق التابعة للمديرية، وهي فكرة مبتكرة ونوعية يمكن إضافتها لأنشطة وفعاليات المبادرة التي تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، ولا تقتصر على البيئة المدرسية وتهدف إلى بث المزيد من الوعي البيئي لدى طلبة المدارس، وتعزيز الحفاظ على المعالم الدينية والتاريخية الممتدة من شمال الأردن إلى جنوبه.


وأكد، أن الحفاظ على البيئة، هي مسؤولية مشتركة لا تكتمل إلا بالتعاون بين الكوادر المعنية والمواطنين للوصول إلى بيئة صحية نظيفة، داعيا لأهمية نشر الوعي بأهمية المحافظة على النظافة كسلوك ديني ومجتمعي حضاري يحفظ جمال المكان ويبرز روعته.

 




 

 


 

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