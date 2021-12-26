الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 11:11 ص

دينار و24 قرشا أسعار الدجاج اللاحم بالربع الثالث

طريقة-تربية-الدجاج


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم في الربع الثالث من العام الحالي 2021، بنسبة 30.5 بالمئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، وبلغ السعر 1.24 دينار للكيلو غرام الواحد مقابل 0.95 دينار للفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان


وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الربعي اليوم الاحد، إلى تساوي النسب في أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض خلال الربع الثالث لعامي 2020،2021،حيث بلـغ سعر بـيض المـائدة 66 فلسـاً للبـيضة.

ووفقا للتقرير، ارتفع إنتاج لحوم الدجاج في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 8.6 بالمئة، حيث بلغ 86.1 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 79.3 ألف طن.

 




 

 


 

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