دينار و24 قرشا أسعار الدجاج اللاحم بالربع الثالث

الوكيل الإخباري

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- ارتفعت أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم في الربع الثالث من العام الحالي 2021، بنسبة 30.5 بالمئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، وبلغ السعر 1.24 دينار للكيلو غرام الواحد مقابل 0.95 دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الربعي اليوم الاحد، إلى تساوي النسب في أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض خلال الربع الثالث لعامي 2020،2021،حيث بلـغ سعر بـيض المـائدة 66 فلسـاً للبـيضة.ووفقا للتقرير، ارتفع إنتاج لحوم الدجاج في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 8.6 بالمئة، حيث بلغ 86.1 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 79.3 ألف طن.