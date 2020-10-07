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الأربعاء، 07-10-2020 08:59 م

ديوان الخدمة المدنية: الموافقة على شراء خدمات 200 ممرض وممرضة

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأربعاء، الموافقة على شراء خدمات 200 ممرض وممرضة، بعد تعهد فريق الدعم اللوجستي للصحة العامة بشراء خدمات ممرضين وأطباء بالتنسيق مع الديوان.
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وأضاف الناصر لـ"المملكة" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عمر الرزاز أرسل كتابا، لشراء خدمات 250 طبيبا إضافة إلى ممرضين وممرضات.

وأشار الناصر إلى أنه وجه كتابا بمباشرة عمل الكادر، على أن تُستكمل أوراقهم أثناء فترة عملهم، موضحا أن هدف العملية تفريغ وزارة الصحة، للتركيز على عملها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال سعد جابر قال، الأربعاء، إن الفريق سيعمل على شراء خدمات ممرضين وأطباء بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والتعاقد مع مؤسسات لمراقبة الجودة وأتمتة العمليات بشكل مناسب ما يسهم في إظهار نتائج العينات بسرعة، إضافة إلى تزويد فرق التقصي الوبائي بفرق ثابتة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى فرق التقصي المتحركة أيضا.

ويتولى الفريق وضع الخطط التنفيذية والإدارية واللوجستية والبدائل للتعامل مع جائحة كورونا بحسب عدد الحالات وكيفية دعم وزارة الصحة بالأعمال اللوجستية والإدارية وتيسير أعمالها في مختلف المجالات بما فيها الأنظمة والمنصات الإلكترونية وتوفير الكوادر اللازمة والمعدات والخدمات المساندة والحلول البديلة المقترحة.


 




 

 


 

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