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الثلاثاء، 31-01-2023 11:51 ص

ديوان الخدمة المدنية: تعيين 5276 شخص العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية حازم الناصر أنه تم تعيين 5276 شخص خلال العام الماضي، لافتا إلى أن عدد الذكور المعينين بلغ 2063.

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وقال الناصر خلال مناقشة موازنة الديوان في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن موازنة الديوان لسنة 2023 بلغت 5 مليون و286 ألفا.

وأضاف أن النفقات الرأسمالية زادت نحو 211 ألف دينار حيث توزعت على مشروع استكمال نظام معلومات إدارة الموارد البشرية ومشروع الأتمتة والخدمات الإلكترونية.

وأشار الناصر إلى أن الديوان يتوسع في اللامركزية من أجل تخفيف الوقت والجهد على المواطنين المراجعين للديوان.

وبيّن أن الديوان يسعى من خلال عمله إلى تخفيض النفقات الجارية، موضحا أنها زادت في العام الحالي على تعويضات العاملين (زيادة الرواتب وتغطية الشواغر المتبقية وكلفة مستحقات موظفين موقوفين عن العمل) بنحو 531 ألف دينار، والنفقات التشغيلية زادت بمبلغ 127 ألف دينار والنفقات الأخرى زادت 22 ألف دينار.

 




 

 


 

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