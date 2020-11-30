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الإثنين، 30-11-2020 12:12 ص

ديوان الخدمة المدنية للوكيل : قمنا بتعيين 2112 وظيفة في الصحة وهي ارقام قياسية

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان ديوان الخدمة المدنية عمل منذ منتصف الشهر الجاري على تعيين ٢١١٢ وظيفة في وزارة الصحة وهي اعداد قياسية وضخمة بكل المقاييس حسب الناصر.

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واضاف الناصر ان هذه الاعداد التي تم تعيينها تفي بشكل رئيسي باحتياجات وزارة الصحة لغايات المستشفيات الميدانية مشيرا الى ان هناك ايضا ٣ مستشفيات ميدانية جديدة للخدمات الطبية ستقوم بمساندة المستشفيات الميدانية التابعة للصحة . 

 

ويجري العمل بالتزامن مع التعيينات الحكومية لوزارة الصحة على تجهيز 3 مستشفيات في الشمال الوسط والجنوب مخصصة لاستقبال حالات كورونا . 

 

 


 




 

 


 

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