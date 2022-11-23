ديوان الخدمة المدنية يدعو مئات المرشحين لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

الوكيل الإخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات وبلديات المئات من المرشحين، التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور- شارع الأقصى؛ لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني حسب الايام والاوقات المحددة.

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وشملت قائمة الوزارات والمؤسسات والبلديات على النحو التالي( وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ودائرة المكتبة الوطنية، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة العطاءات الحكومية، ودائرة الإفتاء العام، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، والجامعة الهاشمية، وهيئة الإعلام، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإقليم البتراء التنموي والسياحي، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، ووزارة الإدارة المحلية (بلدية الرمثا الجديدة، بلدية صبحا والدفيانة، بلدية الخالدية، بلدية السرحان، بلدية الحسا، بلدية الحسينية الجديدة، بلدية اليرموك الجديدة، بلدية الفحيص بلدية الشراه، بلدية شرحبيل بن حسنة، بلدية الجفر، بلدية برما، بلدية مؤتة والمزار، بلدية ام الرصاص، بلدية الجنيد، بلدية ايل الجديدة، بلدية العيون، بلدية الشعلة، بلدية العامرية، بلدية الجيزة الجديدة، بلدية المزار الجديدة، بلدية الكفارات، بلدية مؤاب الجديدة، بلدية خالد بن الوليد، بلدية طبقة فحل، بلدية الأمير الحسين بن عبد الله، بلدية الصالحية ونايفة، بلدية الظليل، بلدية ام البساتين، بلدية الزعتري والمنشية، بلدية بني هاشم، بلدية رابية الكورة، بلدية الطفيلة الكبرى).

يوم الاربعاء 30/11/2022 الساعة 11 صباحاً:















































الخميس 1/12/2022 الساعة 11 صباحاً:









































الاحد 4/12/2022 الساعة 11 صباحا:



















