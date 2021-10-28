ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

الوكيل الاخباري- كرم رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الخميس، دفعة جديدة من الموظفين المتقاعدين من ملاك الديوان خلال عام 2021، بمناسبة مرور 66 عاما على تأسيس الديوان واحتفالات الدولة الأردنية بمئويتها الأولى، وذلك تقديرا وعرفانا للجهود التي قدموها طيلة مسيرتهم الوظيفية.

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وقال الناصر في كلمة القاها خلال التكريم إن هذا التقدير يأتي انسجاما مع النهج المؤسسي للديوان في تكريم الموظفين الذين كان لهم دور في رفعته وتطوره، وتأكيدا لحرص الديوان على تطبيق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي بشكل مستمر منذ إقرار نظام الخدمة المدنية رقم 30 للعام 2007، بما يسهم في نقل الخبرات التراكمية لدى موظفي الديوان للصفوف الثانية والثالثة، وإعداد قيادات كفؤة قادرة على إكمال المسيرة جيلا بعد جيل.

وعبر عن اعتزازه بجميع موظفي الديوان في مختلف مواقعهم، مؤكدا التزامهم بالمبادئ والقيم التي استند إليها الديوان منذ انشائه، استجابة للتوجيهات الملكية السامية في الورقة النقاشية السادسة عن سيادة القانون أساس الدولة المدنية.



وأشار إلى أن الأردن يعد من اوائل الدول في المنطقة التي أسست مفهوم إدارة وتخطيط الموارد البشرية، بالرغم من حجم التحديات الكبير، ولكن على مدى 66 عاما استطاع الديوان الحفاظ على حقوق المواطنين الى جانب تطبيق المعايير المتقدمة التي تسهم في تطوير وتقدم الوطن، وتحقيق الكثير من الانجازات، وفي مقدمتها حصوله على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية بتضافر جهود موظفيه.



وتضمنت فقرات التكريم عرضا لفيديو وثائقي وتوزيع الهدايا الرمزية وشهادات التقدير على المتقاعدين.