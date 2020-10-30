الجمعة 30-10-2020
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة المدنية يكشف للوكيل تفاصيل التعيينات الحكومية القادمة

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الجمعة، 30-10-2020 12:38 ص

ديوان الخدمة المدنية يكشف للوكيل تفاصيل التعيينات الحكومية القادمة

مبنى ديوان الخدمة المدنية في عمان-(أرشيفية- تصوير_ ساهر قدارة)


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر للوكيل الاخباري ان اللجنة المركزية للموارد البشرية تناقش حاليا جدول تشكيلات وظائف سنة 2021 ومتوقع رفعه لوزارة المالية قبيل اقرار الموازنة العامة منتصف تشرين الثاني .

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واوضح الناصر بخصوص التعيينات التي توقفت العام الحالي 2020 بقرار من رئاسة الوزراء نظرا للوضع الوبائي في المملكة سيتم البدء بالتعيين في اماكن النقص ضمن الوزارات والدوائر الحكومية مطلع شهر شباط القادم .

 

 

واشار الناصر ان ديوان الخدمة المدنية قد اخذ موافقة مجلس الوزراء على متابعة الاجراءات على ان تكون المباشرة في التعيينات بعد تاريخ 1/2/2021 . 


 




 

 


 

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