ديوان الخدمة المدنية يوضح حول التعيينات الحكومية بسبب جائحة كورونا

الوكيل الاخباري -

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رد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على موقف الديوان من الخريجين الذين تقدموا للامتحان التنافسي عام 2019، ولم يتم تعيينهم بسبب جائحة كورونا، إن العملية يحكمها تعليمات الاختيار والتعيين، وأن جميع دول العالم لها فعالية معينة ومدة صلاحية معظمها سنتين.وبين الناصر في تصريحات صحفية أن ديوان الخدمة وضع في تعليمات الاختيار والتعيين فيما يتعلق بصلاحية الامتحان، 3 كشوفات تنافسية، موضحا أن كشف عام 2019، وعلى ضوء إيقاف اجراءات التعيين بسبب العمل في قانون الدفاع وتداعيات جائحة كورونا، تم تمديد فعالية الكشف والسن، لمرور الأردن بظروف استثنائية.