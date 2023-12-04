ديوان الخدمة امدنية يعلن الناجحين - أسماء



الوكيل الاخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني العملي المنعقد بتاريخ 14-11-2023 وفقا للاعلان المنشور سابقا .



وتاليا اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي :



هيئة الطاقة الذرية الأردنية



وظيفة اختصاصي اشعاعي ونووي مساعد

الاسم

عون شاهر عبدالحافظ الشخانبة



معهد الادارة العامة

وظيفة باحث

الاسم

بتول وائل عبد المعطي العبيسات



دينا حسين عبدالله مفلح



علي نواف سليم خليفة



مرام طلعت إبراهيم رشيد



مؤيد علي أحمد السلمان



الجامعة الأردنية

وظيفة مشرف سلامة عامة

الاسم

عز الدين نايف عزالدين العليمي



محمد ضرار محمود الدسوقي



وظيفة مشرف مرسم

الاسم

احمد عدنان احمد ورده



إسراء عليان سالم نويران



أريج ناجح محمد الخباص



آرام عمران منعم القضاه



براء محمد سليمان النجداوي



جمانه عبدالرزاقصالح الشافعي



حمزة محمد عبدالعزيز ابو فارة



دعاء فضل علي طلافحه



رغد فارس محمد سيف



رها عثمان أحمد بني مصطفى



روزان فواز فتحي أبو عزب



صفاء محمد محمود المشاقبة



محمد سالم محمد عبيدات



محمد عمر امين جرار



محمد محمود سالم شقاقحة



ميساء نمر بركات بني عيسى



نبال عبدالرزاق محمد عبيدات



نبيل عوض فياض درابسه



هبه ابراهيم عبدالله عوده



هديل علي عبدالله العتوم



هناء محمد جهاد ابراهيم سليمان



وعد وزن عبدالله العمري



يزن ناصر صابر غنام



الجامعة الهاشمية

وظيفة مشرف مختبر

الاسم

حنين أيمن حسن بركات



أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني العملي لوظيفة طابع المنعقد بتاريخ 14-11-2023 وفقا للاعلان المنشور سابقا



وزارة الداخلية

البادية الوسطى/لواء الجيزة

الاسم

بلال مخلد جازي الغثيان



محمد سعود غياض الزبن



البادية الشمالية/ لواء الشمالية الغربية

الاسم

احمد عادل محمد البري



حسين لافي هزاع السرحان



محمد ممدوح سلمان الخريشه

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