ديوان الخدمة لـ الوكيل : ننتظر صدور جدول التشكيلات والتزام الموظفين بساعات الدوام ضروري

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم ديوان الخدمة المدنية خالد الغرايبة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان وظائف العام الحالي مرتبطة بصدور جدول التشكيلات .

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واوضح الغرايبة ان هناك استثناءات تم منحها بما يتعلق بالتعيينات الحكومية حيث تم منح وزارة الصحة اولوية في التعيين نظرا لظروف جائحة كورونا .

وقال الغرايبة انه فيما يتعلق بالمنسبين للتعيين من العام الماضي تم اتخاذ قرار من رئاسة الوزراء باستكمال اجراءات تعيينهم وفق القوانين المتبعة .

وحول دوام موظفي الوزارات بعد صدور قرار رئيس الوزراء بعودة الدوام كما كان سابقا فقد اكد الغرايبة على ضرورة الالتزام بالتعليمات وساعات الدوام الرسمي كما يقرها رئيس الوزراء وبالنسب التي يتم تحديدها .