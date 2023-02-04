ديوان الخدمة: نسبة التعيين في الجهاز الحكومي سنويا 2%

الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إنه لا يوجد بطالة في صفوف حملة شهادات الدبلوم في التخصصات التقنية والمهنية.

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وبين الناصر ان نسبة المهندسين في الأردن مقارنة مع عدد السكان الأعلى في العالم، موضحاً أن نسبة التعيين في الجهاز الحكومي سنويا تشكل 2% من مخزون الديوان من طالبي التوظيف.

ونوه إلى أن التعيينات في التربية والصحة تشكل 65% من الحجم الكلي للتعيينات في القطاع العام.

وكشف الناصر عن وجود توجه للتحول في الخدمة المدنية نحو التقييم الكمي والموضوعي للوظائف.



واكد على دور كبير للإعلام في توعية الأهالي والطلبة في التوجه نحو التخصصات التقنية والمهنية.







