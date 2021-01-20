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الأربعاء، 20-01-2021 02:39 م

ديوان الخدمة يبحث مسودة الإطار المرجعي للكفايات الوظيفية للصيدلة

ديوان الخدمة


الوكيل الاخباري - بحث ديوان الخدمة المدنية وزارة الصحة ونقابة الصيادلة خلال اجتماع اليوم الأربعاء مسودة الإطار المرجعي للكفايات الوظيفية لوظائف الصيدلة في الخدمة المدنية.

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وقالت أمين عام الديوان المهندسة بدرية البلبيسي إن هذه اللقاءات تأتي في إطار جهود الديوان لتفعيل نظام الخدمة المدنية الجديد، والمستند إلى مفهوم الكفايات الوظيفية كمنهج أساسي لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بمراحلها كافة.


وبينت أن النهج يعد نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية بالجهاز الحكومي ما سيكون له أثر مباشر على رفع كفاءة وفاعلية الموظف العام وينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحة أن الديوان بدأ بإعداد الأطر المرجعية للكفايات الوظيفية للمهن الطبية والصحية والمهن التربوية، تماشيًا مع سياسات الحكومة باعتبار هذه القطاعات على قمة أولوياتها في هذه المرحلة.


وأضافت أنه جرى إنجاز الأطر المرجعية لمعظم المهن التربوية والمهن الصحية مثل التمريض والقبالة وبعض المهن الطبية المساندة، والعمل جار على استكمال بقية المهن الصحية بما فيها الصيدلة.

 

بدوره، أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أهمية المشروع في رفع المعايير والكفايات الوظيفية وخاصة مقدمي الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن النقابة ستشكل لجانا من الصيادلة ذوي الاختصاص لتكثيف العمل من اجل إنجاح المشروع وإقراره بالسرعة الممكنة.

 

وفي السياق، أشارت مديرة مديرية الصيدلة الدكتورة زينة هلسة في الاجتماع إلى أن الديوان والوزارة والنقابة وممثلين عن مؤسسات القطاع العام يشاركون في مشروع الكفايات الوظيفية بهدف تطوير الأداء المهني للصيادلة في جميع القطاعات.


--(بترا)

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