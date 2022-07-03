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الأحد، 03-07-2022 06:25 م

ديوان الخدمة يبدأ باستقبال طلبات أوائل الأفواج الجامعية

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الوكيل الاخباري - بدأ ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأحد عبر موقعه الإلكتروني، باستقبال طلبات أوائل الأفواج الجامعية من خريجي الجامعات الأردنية من حملة الشهادة الأولى (البكالوريوس) لسنوات 2013 فما بعد، ولغاية نهاية دوام الخميس المقبل.

وأوضح الديوان في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن التخصصات تشمل هندسات (الاتصالات، والحاسبات الإلكترونية، والكهربائية، والصناعية، والنووية، والمعمارية، والمدنية، والمساحة، والمياه الصرف الصحي والبيئة، والتعدين، والكيماوية، والموارد المائية والبيئة)، كما تشمل تخصصات (علم الحاسب الآلي، والمحاسبة والحقوق وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، ونظم المعلومات الإدارية، والآثار و"جيولوجيا علوم الأرض"، والكيمياء، و"انجليزي وفرنسي" كتخصص مشترك لا تقبل الطلبات على إحدى اللغتين منفردة.

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