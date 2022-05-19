ديوان الخدمة يختتم مشاركته بحلقة نقاشية في رام الله

الوكيل الإخباري - اختتم الوفد الرسمي الممثل لديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس، في رام الله، مشاركته في الحلقة النقاشية الـ 15 لموظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى حول سياسات الخدمة العامة "نماذج التغيير"، التي نظمتها اللجنة الأوروبية الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) بالتعاون مع ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين.

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ووفق بيان صحفي للديوان، تحدث عن الجانب الأردني في الجلسة الختامية رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله العبابنة، وبين أن التحدي الأكبر هو نوعية التعليم وضمان ديمومته في ظل محدودية الموارد، وأن الركن الأساسي في معادلة الإنجاز الأردني هو الإنسان الأردني المتعلم والمدرب، حيث تبنى الأردن خططا لتطوير التعليم المبني على المعرفة والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وركز على نوعية مخرجات التعليم ومواءمته لمتطلبات العمل في القطاعين العام والخاص.



وأشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ولغايات تحقيق هذه الخطط والاستراتيجيات قام بمأسسة دراسات الفجوة النوعية والكمية بين جانبي العرض والطلب للقطاعات الاقتصادية في الأردن.

وأضاف العبابنة أن المرحلة المستقبلية تتطلب من المؤسسات خلق موظفين رائدين ومبدعين ومن ضمنها القطاع العام لقيادة عملية التطوير وضمان جودة الخدمات العامة وتعظيم أثرها على أفراد المجتمع، وأن التشريعات الناظمة للخدمة المدنية منحت حوافز للرياديين والمبدعين لتحفزهم على الاستمرار في الخدمة العامة وأفراد فصل خاص في التشريعات لحوافز الرياديين والمبدعين علاوة على ما هو موجود حاليا لحفزهم على الاستمرار في الخدمة العامة، وكذلك أفراد فصل تشريعي في نظام الخدمة المدنية يتوافق ومتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.

كما شارك مستشار رئيس ديوان الخدمة المدنية، المهندس فايز النهار، عن الجانب الأردني بعرض تقديمي عن سياسات الخدمة العامة، ودوافع تطويرها وتغييرها استجابة للتغيرات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية في العالم.



وبين أن التطورات التقنية المتسارعة، ودخول القطاع الخاص كشريك وأحياناً منافس في تقديم الخدمة للأفراد في مقدمة الأسباب التي دفعت المؤسسات لإعادة هندسة وتبسيط الإجراءات وتطوير منظومة الموارد البشرية فيها، وأظهرت كذلك الحاجة للاهتمام بإدارة المخاطر، مضيفا أن تعدد الأشكال والأنماط المؤسسية والهياكل التنظيمية، وتغير مخرجات التعليم (التخصصية) ألزم المؤسسات والمنشآت التركيز على المهارات والكفايات على حساب المعارف، وأيضا إحداث تغير في تصميم الوظائف، وحجم الطلب على الوظيفة العامة، وظهور منظومة جديدة لتقييم الأداء.



وضم الوفد الأردني الذي شارك في الحلقة النقاشية، إضافة إلى المتحدثين كلا من أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة، ومن رئاسة الوزراء مدير تطوير الأداء المؤسسي حسين العواملة، ومدير الشؤون الإدارية صالح الغويري، ومن معهد الإدارة العامة مدير التدريب محمد الرعود، ومدير مركز القيادات الحكومية شروق الهاشم، ومن ديوان الخدمة المدنية مدير تنمية القوى البشرية غربلي حسين، ورئيس قسم التحول الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية المهندسة هيفاء غانم، ورئيس قسم اللجنة المركزية فارس شقيرات.