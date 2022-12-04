ديوان الخدمة يدعو اوائل الأفواج الجامعية لإجراء المقابلات لغايات التعيين - أسماء

الوكيل الإخباري - رصد - دعا ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع عدد من الدوائر الحكومية، المرشحين التالي أسماؤهم من أوائل الأفواج الجامعية وفقاً للإعلان المنشور بتاريخ 30/6/2022 وإعلان دعوة المرشحين للامتحان التنافسي بتاريخ 17/11/2022 بواقع 6 مرشحين لكل وظيفة من الحاصلين على أعلى العلامات في الإمتحان أو العدد المتوفر وفقا للآلية المعتمدة لهذه الغاية، التواجد في مبنى الإدارة العامة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2022 ولغاية يوم الخميس 8/12/2022 حسب المواعيد المحددة لكل تخصص وفق البرنامج الزمني لاجراء المقابلات الشخصية.

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وتاليا الأسماء وتاريخ إجراء المقابلات:



















