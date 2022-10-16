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الأحد، 16-10-2022 01:30 م

ديوان الخدمة يستقبل 1300 طلب لشواغر أوائل الأفواج الجامعية العام الحالي

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن عدد الشواغر التي يتم إشغالها من أوائل الأفواج الجامعية يبلغ (150) شاغرا في 11 دائرة حكومية .

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وأضاف الناصر اليوم الأحد في تصريحات للتلفزيون الأردني أن الديوان استقبل (1300) طلب من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) منها 422 طلب مطابق للشروط والمعايير لعام 2022 .


وأكد أن الديوان سيعلن قريبا عن تعيينات أوائل الأفواج الجامعية من خريجي الجامعات الأردنية.


ونوه أنه يوجد توصية لإجراء امتحان الكفايات لأوائل الأفواج الجامعية و هدفه المفاضلة بين المتقدمين .


وأشار أن الديوان يتعامل لأول مرة مع شواغر وزارة التربية والتعليم لتعيين أوائل الأفواج الجامعية.


 




 

 


 

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