ديوان الخدمة يستقبل 1300 طلب لشواغر أوائل الأفواج الجامعية العام الحالي

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن عدد الشواغر التي يتم إشغالها من أوائل الأفواج الجامعية يبلغ (150) شاغرا في 11 دائرة حكومية .

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وأضاف الناصر اليوم الأحد في تصريحات للتلفزيون الأردني أن الديوان استقبل (1300) طلب من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) منها 422 طلب مطابق للشروط والمعايير لعام 2022 .



وأكد أن الديوان سيعلن قريبا عن تعيينات أوائل الأفواج الجامعية من خريجي الجامعات الأردنية.



ونوه أنه يوجد توصية لإجراء امتحان الكفايات لأوائل الأفواج الجامعية و هدفه المفاضلة بين المتقدمين .



وأشار أن الديوان يتعامل لأول مرة مع شواغر وزارة التربية والتعليم لتعيين أوائل الأفواج الجامعية.

