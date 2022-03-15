ديوان الخدمة يعقد ورشة لتمكين العاملين بوحدات الموارد البشرية



الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تنمية القوى البشرية في ديوان الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة تدريبية لمسؤولي وحدات الموارد البشرية والشؤون القانونية في دوائر الديوان، وذلك لتعزيز مفهوم التشاركية مع الأجهزة الحكومية.



وقال مدير مديرية تنمية القوى البشرية، غربلي حسين، إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش توعوية يعقدها الديوان على ضوء إقرار مجموعة من التعليمات الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية الجديد رقم 9 للعام 2020، بغرض تمكين العاملين في وحدات الموارد البشرية والشؤون القانونية في دوائر الخدمة المدنية.

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