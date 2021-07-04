الأحد 04-07-2021
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الأحد، 04-07-2021 11:32 ص

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

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ديوان الخدمة المدنية


الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد على موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo نتائج تقييم وظائف قيادية (أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومدير عام دائرة الاثار العامة، ووكيل عام إدارة قضايا الدولة).

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جاء ذلك ، تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية، وتفعيلًا لأحكام المادة (7/ط/4) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019، والتي تتضمن السماح للمرشحين لإشغال الوظيفة القيادية ممن خضعوا لمرحلة تقييم المؤهلات والخبرات وامتحان القدرات الاطلاع على نتيجة التقييم.


وأشار الديوان، في بيان صحفي اليوم الأحد، اطلع " الوكيل الإخباري" عليه ، إلى أنه سيتيح للمترشحين ممن اجتازوا الامتحان الاطلاع على نتائج تقييم الوظائف القيادية وتقديم الاعتراضات لمن يرغب من خلال موقع الديوان الإلكتروني، اعتبارا من اليوم الأحد ، ولغاية يوم الخميس القادم.

 

 


 




 

 


 

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