ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، السبت، عن استلام طلبات ترشيح لملء 4 آلاف وظيفة شاغرة من وزارة التربية والتعليم و400 شاغر لوزارة الأوقاف.



وكشف الناصر، في مداخلة عبر المملكة، عن "الانتهاء من تلبية 500 شاغر تمثل احتياجات وزارة الصحة من الأطباء".



وأشار إلى أن الامتحان التنافسي سيعقد لملء 62 شاغر طب أسنان في وزارة الصحة، مبيناً وجود 104 شواغر طب ومهن مساندة ومالية وإدارية في الوزارة.

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