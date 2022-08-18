ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الوكيل الإخباري - أوضح ديوان الخدمة المدنية، حول آلية التعيين لوظيفة حارس لوزارة التربية والتعليم، وذلك بناء على الملاحظات والاستفسارات التي وردت حول آلية التعيين لوظيفة حارس لوزارة التربية والتعليم، والذين تم الإعلان عن أسماء المرشحين للتعيين بالصحف المحلية وعبر المواقع الإلكترونية.



وأكد الديوان في بيان صادر عن وحدة إعلامه، أنه تم وعند الإعلان عن الشواغر المتوفرة لهذه الوظيفة ادراج التفاصيل الخاصة كافة بآلية احتساب النقاط التنافسية بشكل واضح وشفاف، حيث يعطى للتحصيل العلمي 20 علامة موزعة حسب الشهادة المدرسية التي يحملها المرشح، والخبرات 10 نقاط بواقع 2 نقطة لكل سنة خبرة مسجلة بالضمان الاجتماعي ومصادقة من وزارة العمل، و10 نقاط للدورات التدريبية وبواقع 2 لكل دورة لها علاقة مباشرة بطبيعة الوظيفة، و10 نقاط للتدريب المهني للوظائف المهنية والحرفية.



وبين رئيس الديوان سامح الناصر أن الديوان قام بتزويد وزارة التربية والتعليم بأسماء المرشحين للتعيين بعد أن تم اجراء المقابلات الشخصية لوظيفة حارس، حيث بلغ عدد المرشحين للتعيين (556) مرشح، وتم نشر أسماء المرشحين في الصحف اليومية وعلى المواقع الالكترونية من خلال وزارة التربية والتعليم، لاستكمال إجراءات تعيينهم حسب الأصول.



وحول آلية التعيين بين الناصر انه تم اختيار المرشحين للتعيين بناء على مجموع النقاط التنافسية مضافاً اليها علامة الامتحان التنافسي وعلامة المقابلة الشخصية، وذلك بعد أن تم عقد الامتحان التنافسي بتاريخ 28/5/2022، من قبل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم تم اختيار المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية، استنادا لتعليمات الاختيار والتعيين حيث تم ترشيح أعلى ثلاثة ناجحين وفق مجموع النقاط التنافسية أو العدد المتوفر اذا كان أقل من ذلك لإجراء المقابلة الشخصية لكل وظيفة شاغرة، وذلك بناء على مجموع النقاط التنافسية (علامة الامتحان التنافسي والمخصص له 40 نقطة، ومجموع النقاط التنافسية التي حصل عليها من خلال: المستوى التعليمي والدورات التدريبية والخبرات العملية والمخصص لها 50 نقطة.



وعن المقابلات الشخصية التي عقدت خلال الفترة من (27/7 الى 2/8/2022)، بين الناصر أن لجان المقابلات تم تشكيلها من خلال وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وأن المقابلات كانت مسجلة بالصوت والصورة، وأن العلامة المخصصة للمقابلة الشخصية كانت (10) علامات.



كما بين الناصر أن الديوان والتزاماً منه بمبادئ المكاشفة والشفافية وتكافؤ الفرص، قد أتاح لكافة المتقدمين وقبل السير باجراءات الترشيح الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي حصلوا عليها والتي تم احتسابها للمتقدمين المطابقين بناء على آلية احتساب النقاط التنافسية التي تم نشرها بالصحف المحلية ووفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، بحيث اعتمد مجموع النقاط التنافسية للمتقدم على المستوى التعليمي والدورات التدريبية والخبرات العملية المرفقة بطلب التوظيف، واتاحة المجال امامهم للاعتراض وتقديم اية وثائق ذات صلة ، وتم استقبال اعتراضات وملاحظات المتقدمين الكترونيا خلال ( 18/1/2022 وحتى 20/1/2022)، حيث استقبل خلال هذه الفترة (3481 ) اعتراض وملاحظة، وتم معالجة كافة الملاحظات بعد أن تم تدقيقها وتعزيزها بالوثائق التي تبين صحتها ، مما تطلب من كوادر الديوان جهود اضافية مكثفة.

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وأوضح الناصر انه بناء وبعد تدقيق الملاحظات ومعالجتها حسب الأصول تم تحديث الكشوفات التنافسية للمتقدمين، وقام ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم التعامل مع الشواغر الخاصة بالحالات الإنسانية والترشيح على العدد النهائي للشواغر والذي بلغ (556) وظيفة.



وعن تعيينات الحالات الإنسانية بين الناصر انه وفقا للتعليمات المعمول بها في حينه تضمنت ترشيحات الحالات الإنسانية فئتين وهما: فئة الأشخاص ذوي الإعاقة (والذين لا يتم اخضاعهم للامتحان التنافسي) والاسر الفقيرة (بموجب بطاقة المعونة الشهرية المنتظمة لمعيلها الصادرة عن صندوق المعونة الوطنية). أما فيما يتعلق بالأشقاء، فإن أسس التعيين لا تجيز تعيين الأخوة اذا كانوا غير متزوجين.



وعن عدد المرشحين فقد بين الناصر أنه تم ترشيحه ما مجموعه (556) مرشح للتعيين، منهم (88) مرشحا من الحالات الإنسانية وفقا لأحقيتهم التنافسية المبينة بأعلاه، وبين أنه تم التنسيق مع المعنيين في وزارة التربية والتعليم لغايات طلب ما يثبت أن المرشحين لا يحملون مؤهلات علمية (شهادة الدبلوم الشامل فأعلى) وفي حال ثبت أن أحد المرشحين يحمل مؤهل علمي (دبلوم شامل فأعلى) سيتم إيقاف إجراءات تعيينه وترشيح بديلا عنه.



وتالياً التفاصيل الخاصة بتوزيع النقاط التنافسية وفقا للمعايير المعتمدة في تعيين وظائف الفئة الثالثة :



الشهادة المدرسية النقاط المحتسبة

الصف الاول الى الخامس 5

الصف السادس 6

الصف السابع 7

الصف الثامن 8

الصف التاسع 9

الصف العاشر 10

الصف الحادي عشر 11

الصف الثاني عشر 12

الثانوية عامة ناجح 15



1. نقاط التحصيل العلمي والتي احتسبت وفقا للشهادة المقدمة ووفقا لما هو مبين بالجدول :



2. نقاط الدورات التدريبية وحدها الأقصى (10) نقاط تنافسية والتي تتفق مع طبيعة وظيفة حارس ، والتي احتسبت كما يلي للدورات المصدقة التي لا تقل مدتها عن اسبوعين:



* نقطتان لدورات الامن والحماية



* نقطتان لدورات السلامة العامة ( من ضمنها الاسعاف والاطفاء والسلامة العامة)



* نقطتان لدورات الدفاع عن النفس



* نقطتان للدورات العسكرية صادرة عن الجهات الامنية والقوات المسلحة والمتعلقة برياضات الدفاع عن النفس والمهارات والتاسيس العسكري .



* نقطتان لدورات التعامل مع الجمهور



* نقطتان لدورات ادارة الازمات والحشود.



* نقطة تنافسية واحدة للدورات المصدقة في الحاسوب واللغات .



3. النقاط التنافسية للخبرات العملية المتفقة مع وظيفة حارس وحدها الأقصى (10) نقاط تنافسية، والتي احتسبت بناء على شهادات الخبرة المقدمة والمصدقة حسب الأصول والمرفق بها كشف بيانات المؤمن عليه الصادر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي :



أ‌- نقطتان تنافسيتان عن كل سنة خبرة مصدقة من وزارة العمل، شريطة ان تكون مسجلة اصوليا في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمرفق بها شهادة خبرة تثبت ذلك، في الوظائف التالية:



ب‌- وظيفة حارس .



ت‌- وظيفة الامن والحماية .



•نقطتان تنافسيتان عن كل سنة خبرة في الوظائف الامنية والعسكرية ذات الصلة بطبيعة وظيفة حارس، والتي احتسبت وفق شهادة الخبرة الصادرة من الجهات الامنية والعسكرية.