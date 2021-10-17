ديوان الخدمة يوضح حول حرمان طبيب من الامتحان التنافسي

الوكيل الاخباري- أصدر ديوان الخدمة المدنية، الأحد، بيانات توضيحية حول ترشيح طبيب للامتحان التنافسي، ومن ثم حرمانه من تقديم الامتحان.
وقال الديوان في البيان: "طالعنا ما نشرته منصات التواصل الاجتماعي بخصوص دعوة طبيب للامتحان التنافسي من قبل ديوان الخدمة المدنية ، وعليه نود نشر التوضيح الاتي:" اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
"تتم عملية الترشيح للامتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية وفقا للاحقية التنافسية للمتقدمين (الكترونياً) دون تدخل العنصر البشري لضمان دقة الاجراءات المرتبطة بالترشيح لملء الشواغر المطلوبة من قبل وزارة الصحة، وحرصا من ديوان الخدمة المدنية على تسريع اجراءات تعبئة الشواغر في وزارة الصحة ولغايات تمكين القطاع الصحي في المرحلة الاستثنائية الحالية التي نمر بها، قامت كوادر ادارة التوظيف في الديوان بترحيل بيانات المرشحين للامتحان التنافسي لغايات تعبئة شواغر وزارة الصحة (يدوياً) بسبب تزامن عملية الترشيح مع عملية اخذ النسخ الاحتياطية للنظام الالكتروني والذي يستدعي توقف اجراء اي عملية ترشيح الكترونيا.
وبعد التدقيق النهائي على البيانات واحقية المرشحين للامتحان التنافسي، تبين انه تم احتساب مجموع نقاطه التنافسية على اساس معدل الشهادة الجامعية (على كشف الترشيح)، وليس على اساس نتيجة الفحص الاجمالي.
والتزاما من ديوان الخدمة المدنية بالحفاظ على احقية المتقدمين وعدالة التنافس ونزاهة الاجراءات ، تم التواصل مع الطبيب خلال ايام العطلة الرسمية لابلاغه، حيث تواصل كوادر مديرية التوظيف ومديرية الامتحانات التنافسية في الديوان عملها، خاصة فيما يتعلق بتعبئة شواغر وزارة الصحة خلال ايام العطل وخارج اوقات الدوام الرسمي.
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