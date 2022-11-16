ديوان المحاسبة: اتلاف "تراب أحمر" بدلا من 15 طن قمح منسب باتلافه

الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 وجود مخالفات باتلاف كمية 15 طن من مادة القمح منسب باتلافها في مكب نفايات الغباوي واستبداله بـ"تراب أحمر".

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وفي التفاصيل، فإنه لدى مشاركة المراقب الخاص بالديوان بلجنة اتلاف كمية 15 طن من (مادة القمح) تعود لاحدى الشركات في مكب نفايات الغباوي بتاريخ 2021/12/29، تبين أنها عبارة عن (تراب أحمر) وهو ما تم تثبيته في محضر لضبط الموقع من اللجنة وكافة المتواجدين في الموقع.



وبالرجوع إلى البيـانـات الجمركيـة ذوات الأرقـام (2021/226/4/341) تـاريخ 2021/6/8،(2021/226/4/346) تاريخ 2021/6/12 ، (2021/226/4/356) تاريخ 2021/6/14 ومحتوياتها (قمح بلدي) منشأ لبنان والعائدة لمؤسسة (..) رقم ضريبي (014761572) تبين أن مسرب البضاعة (أحمر) مما يعني وجوب معاينتها معاينة فعلية.



ولم تتمكن اللجنة من تدقيق مرفقات البيانات الجمركية أعلاه ومنها (مشروحات المعاين ومندوب المؤسـسـة العامة للغذاء والدواء، رخص الاستيراد.. إلخ) لعدم تزويدها بتلك البيانات.



