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الأحد، 13-02-2022 08:54 ص

ديوان المحاسبة: ثلث موظفي الدوائر الرسمية غير ملتزمين بإجراءات الوقاية

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الوكيل الإخباري - كشف ملخص تقرير رسمي صادر عن ديوان المحاسبة عن تسجيل 2336 مخالفة عدم التزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، على الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، وبنسبة 32 %، فيما أظهر أن 357 موظفا خالفوا تعليمات الكمامات والتباعد، و1148 انتهكوا أمري الدفاع 32 و49.

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ويؤشر تقرير الرقابة الذي رفعه رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة مؤخرا، إلى مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، بموجب أوامر الدفاع (26،32،35) لسنة 2021 ووفقا لتعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الحكومية.


ووفق التقرير، بلغ عدد الزيارات التي تم اجراؤها 7381 زيارة كشفت عن 2336 مخالفة للدوائر بنسبة 32%، فيما بلغ مجموع الكتب الرقابية التي اصدرها الديوان 1233 كتابا.


وبين أن المخالفات تمثلت بعدم تلقي جرعتي اللقاح مع الالتحاق بالعمل، والسماح بمراجعة المؤسسات والوزارات دون تلقي جرعتي المطعوم، وعدم التزام موظفين بوضع الكمامة على الأنف والفم معا أثناء الدوام الرسمي وعند استقبال المراجعين والتعامل معهم، اضافة الى وجود اكتظاظ وبلا مسافة تباعد جسدي بين الموظفين، إضافة إلى عدم فحص حرارة الموظفين.


ومن المخالفات أيضا، عدم الالتزام بالإجراءات القياسية التي يجدر اتخاذها في حال ظهور حالة كوفيد 19 وفقا لما صدر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وعدم توفير مواد تعقيم واستخدام جهاز البصمة لإثبات الدوام، وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية المقررة عند استخدام الحافلات التي تنقل موظفي الدائرة، وعدم استخدام الموظفين جهاز التعقيم قبل الدخول لمبنى الدائرة، فضلا عن عدم التزام آخرين بنسبة الدوام 100 %.


ومن بين الجهات المخالفة، وزارات البلديات والزراعة والصحة والمالية والاشغال العامة والإسكان والأوقاف والعمل وغيرها، وهيئة الطيران المدني، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، والجامعة الاردنية، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة الاقراض الزراعي وأمانة عمان الكبرى.

 

(الغد)

 




 

 


 

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