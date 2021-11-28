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الأحد، 28-11-2021 09:27 م

ديوان المحاسبة: خسائر مالية في شركات كثيرة تساهم بها الحكومة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن "كثيرا" من الشركات التي تساهم بها الحكومة البالغة 38 شركة تواجه خسائر مالية، مشيرا إلى أن أهمية "وضع خطة لمعالجة الثغرات".

وأوضح حداد لبرنامج صوت المملكة الذي بثته قناة المملكة اليوم الأحد، أن 38 شركة تساهم الحكومة بها والكثير من الشركات خسرانة، والحل ليس بالإغلاق لأن هذه الشركات تقدم خدمات للجمهور، لكن يجب وضع خطة لمعالجة الثغرات والإجراءات والسياسات وبالتالي القرارات الإدارية والحوكمة فيها".

وأضاف: "تحدثنا أكثر من مرة... يجب أن يكون هناك أنظمة رقابة داخلية وتفعيل للإجراءات، والقرارات الإدارية تدرس، إضافة إلى وضع خطط مستقبلية للنهوض ومعالجة الخسائر".

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